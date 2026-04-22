红磡首岸收逾5000票超购21倍 预告加推新价单 最快下周公布

恒基伙拍希慎及帝国合作发展的红磡首岸，至今累收逾5,000票，超额认购逾21倍。发展商表示，目前正准备加推新价单，预计最快下周推出。

韩家辉：加推单位有一定提价空间

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，项目至今收逾5,000票，以周六推售的218伙计算，超额认购逾21倍。目前入票客源中，约6成来自九龙区、约2成为港岛客，其余则来自新界区。项目亦接获不少大手准买家入票，占约2成，当中不乏家庭客有意购入2至3伙作自住用。另外亦有外国客入票。

韩家辉续指，现时正准备推出第三张价单，同样为1期单位，预计最快下周推出，并有一定提价空间。

伙恒生银行推置业优惠

为配合项目销售，发展商亦伙拍银行推出置业优惠。恒生银行零售银行及财富管理存款外汇及抵押贷款业务主管林禧彦指，是次为项目买家提供多项按揭优惠，包括首3年定息按揭计划，定息息率2.73厘。

恒生银行为「首岸」买家提供以下按揭优惠：

1.首50位合资格客户可额外获赠限量999.9足金幸运金币一枚；

2.定息按揭计划：首三年(定息期)2.73％(年息)/定息期后P-1.75%(年息)；

3.2888港元的绿色按揭现金回赠；

4.豁免首两年优越理财户口月费。

