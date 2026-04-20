黄金海湾．意岚连沽2伙 大手客入市作收租用途

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，销情持续理想，昨日更录大手投资客斥资2125万，连购2伙作收租用途。

入市作投资用途

最新成交单位包括5A座23楼C室，属3房连梗厨间隔，面积767方呎，成交价1280.4万，呎价为16694元；另一伙为5A座23楼A室，属2房连储物室间隔，面积516方呎，成交价844.6万，呎价为16368元。

买家为新香港人，本身于同区居住，参观现楼后钟情单位客厅及睡房可坐拥青山湾海景，以及单位为现楼，短时间内可出租，故入市作投资之用。

黄金海湾．意岚于过去周末两日合共售出4伙，成交价介乎572.3万至1280.4万，合共套现3476.2万。

连同项目第2期黄金海湾．珀岸，本月至今累售25伙，总成交金额逾1.66亿。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。

地理位置方面，该盘位处于港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

此外，该项目邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套皆尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，并且贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。