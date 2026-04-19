柏傲庄III加推75伙 入场价789万

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III昨日销售即日沽清所推出单位，见反应理想，发展商即更新现有价单，调整75伙单位价钱，折实售价约789.3万元起，部署短期内开售。

新一批更新定价单位涉及27伙1房及48伙2房单位，面积307至534方呎，折实售价789.3万至1,440.2万元，折实呎价约21,928至27,368元。

对比上一批价钱提价2%

新世界营业及市务部总监何家欣表示，由于推出不少中层至高层单位，对比上一批更新价钱提价约2%，部署短期内推出。

何家欣说，昨日销售时于大单位买家提名组别的X组，售出20个单位。至于在大手客S组时段录18组买多于1伙。最大手斥资4,600万元买4伙。本地内地各占一半，客人主要钟情项目品牌，以及铁路和商场配套。