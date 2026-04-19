Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏傲庄III加推75伙 入场价789万

新盘速递
更新时间：15:37 2026-04-19 HKT
发布时间：15:37 2026-04-19 HKT

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III昨日销售即日沽清所推出单位，见反应理想，发展商即更新现有价单，调整75伙单位价钱，折实售价约789.3万元起，部署短期内开售。

新一批更新定价单位涉及27伙1房及48伙2房单位，面积307至534方呎，折实售价789.3万至1,440.2万元，折实呎价约21,928至27,368元。

对比上一批价钱提价2%

新世界营业及市务部总监何家欣表示，由于推出不少中层至高层单位，对比上一批更新价钱提价约2%，部署短期内推出。

何家欣说，昨日销售时于大单位买家提名组别的X组，售出20个单位。至于在大手客S组时段录18组买多于1伙。最大手斥资4,600万元买4伙。本地内地各占一半，客人主要钟情项目品牌，以及铁路和商场配套。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
7小时前
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
23小时前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
6小时前
坚尼地城坚离地怪事 1000蚊纸包香口胶随地丢 跑友发现后咁样忍痛处理｜Juicy叮
坚尼地城坚离地怪事 1000蚊纸包香口胶随地丢 跑友发现后咁样忍痛处理｜Juicy叮
时事热话
5小时前
黑衣男持刀在公园狂奔。
00:16
有片｜将军澳南公园黑衣男持刀狂奔 动机不明 街坊惊慌：要马上报警
突发
6小时前
龙翔道阿婶「自杀式」横越6线 司机急煞险死竟露「这表情」 全网怒轰：想死唔好累人｜Juicy叮
龙翔道阿婶「自杀式」横越6线 司机急煞险死竟露「这表情」 全网怒轰：想死唔好累人｜Juicy叮
时事热话
3小时前
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
时事热话
2026-04-18 15:46 HKT
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
2小时前
居屋装修懒人包 破解「厨厕不能动」限制 零改动格局变出最强空间感丨唐耀贤
居屋装修懒人包 破解「厨厕不能动」限制 零改动格局变出最强空间感丨唐耀贤
家居装修
10小时前
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
影视圈
2026-04-18 13:30 HKT