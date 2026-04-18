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启德海湾2期发售160伙 大批准买家到场拣楼

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更新时间：11:51 2026-04-18 HKT
发布时间：11:37 2026-04-18 HKT

嘉华、拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾第2期今日进行首轮销售，推出160伙价单单位，折实入场价560万元。

现场所见，不少准买家早于开售前半小时，陆续到达现场排队轮候登记，售楼处场内外均山现长长排队龙，现场秩序良好。

不少准买家早于开售前半小时，陆续到达现场排队轮候登记。
不少准买家早于开售前半小时，陆续到达现场排队轮候登记。
不少准买家早于开售前半小时，陆续到达现场排队轮候登记。
不少准买家早于开售前半小时，陆续到达现场排队轮候登记。

据销售安排显示，发展商以即场登记方式进行抽签发售，分3组进行拣楼，A组大手组别可优先认购，每组买家最少购2至3伙；随后进行的KT组及最后的B组， 每组买家最少购1伙，三组买家均不设认购上限。

布少明：大手客计划斥约3000万购3伙

美联高级董事布少明表示，启德海湾2期料今日可沽出大部分单位。项目户型多元化，满足不同买家的需要，加上将来连接港铁启德站与跑道区的「智慧绿色运输系统 」落成后，项目升值潜力备受看好。美联客源中，九龙区客人占5成，而港岛及新界区占约5成，该项目买家主导，约占6成，投资客则占约4成；预期呎租约55元，租金回报率逾 4 厘。该行有大手客计划斥资约3,000万元购入共3个单位。

布少明料启德海湾2期今日可沽出大部分单位。
布少明料启德海湾2期今日可沽出大部分单位。

折实平均呎价20683元

启德海湾第2期今日发售价单上的160伙，全位于第1C座，面积介乎278至613方呎，涵盖1房至3房户型，以最高折扣25%计算，折实平均呎价20,683元。

该批单位售价最平为1C座6楼G室，面积306方呎，属1房间隔，折实入场价约560万元，呎价18,301元；售价最高为1C座27楼A室，面积613方呎，属2房连储物室间隔，折实售价1,490.8万元，呎价24,320元。整批单位折实在500万至700万之间单位共有90伙，占约56%；折实售价在1,000万元以上亦有34伙，占约21%。

 

 

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