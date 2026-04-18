Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德海湾2期今首轮发售160伙

新盘速递
更新时间：11:01 2026-04-18 HKT
发布时间：11:01 2026-04-18 HKT

嘉华牵头伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾第2期今日进行首轮销售，推出160伙价单单位，折实入场价560万；明日则以招标方式发售65伙。

启德海湾第2期今日发售价单上的160伙，全位于第1C座，面积介乎278至613方呎，涵盖1房至3房户型，以最高折扣25%计算，折实平均呎价20683元。

该批单位售价最平为1C座6楼G室，面积306方呎，属1房间隔，折实入场价约560万，呎价18301元；售价最高为1C座27楼A室，面积613方呎，属2房连储物室间隔，折实售价1490.8万，呎价24320元。整批单位折实在500万至700万之间单位共有90伙，占约56%；折实售价在1000万以上亦有34伙，占约21%。

发展商以即场登记方式进行抽签发售，分3组进行拣楼，A组大手组别可优先认购，每组买家最少购2至3伙；随后进行的KT组及最后的B组， 每组买家最少购1伙，三组买家均不设认购上限。

明日招标发售65伙

至于明日以招标方式发售的65伙，包括30伙位于1A座1至35楼A室，为面积771方呎，为3连套房间隔；另外30伙位于1B座1至35楼A室，面积713至734方呎，为3房连套房采开放式厨房设计，其中1B座35楼A室属顶层连天台特色户，面积715方呎，附设489方呎天台，招标期由明日起至今年5月底。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮
北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮
即时中国
2小时前
伊朗国会议长卡利巴夫（右）轰特朗普在社媒的7项说法全属谎言。X @defense_civil25
伊朗局势 | 伊朗议长威胁再封霍尔木兹海峡 轰特朗普7项说法全是谎言
即时国际
2小时前
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
影视圈
23小时前
何婉盈送别「让爱高飞」。
亲自送机 何婉盈「让爱高飞」
马圈快讯
22小时前
04:31
星岛申诉王｜ 洗错蓝莓等于食农药落肚　专家教一招彻底洗净+锁住营养
申诉热话
3小时前
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
生活百科
17小时前
星岛申诉王 | 客人突翻旧账 控诉「林作站」卖假袋 林作独家回应：能安排退款 不算什么钱！
申诉热话
17小时前
四口家200万翻新西半山豪宅 设计师一招破解钻石厅死症 客厅藏8只音响圆家庭影院梦
四口家200万翻新西半山豪宅 设计师一招破解钻石厅死症 客厅藏8只音响圆家庭影院梦
家居装修
5小时前
$198/斤阿拉斯加长脚蟹回归！连锁酒楼晚市大劈价 片皮鸭/海鲜/烧味$38起
$198/斤阿拉斯加长脚蟹回归！连锁酒楼晚市大劈价 片皮鸭/海鲜/烧味$38起
饮食
23小时前