启德海湾2期今首轮发售160伙

嘉华牵头伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾第2期今日进行首轮销售，推出160伙价单单位，折实入场价560万；明日则以招标方式发售65伙。

启德海湾第2期今日发售价单上的160伙，全位于第1C座，面积介乎278至613方呎，涵盖1房至3房户型，以最高折扣25%计算，折实平均呎价20683元。

该批单位售价最平为1C座6楼G室，面积306方呎，属1房间隔，折实入场价约560万，呎价18301元；售价最高为1C座27楼A室，面积613方呎，属2房连储物室间隔，折实售价1490.8万，呎价24320元。整批单位折实在500万至700万之间单位共有90伙，占约56%；折实售价在1000万以上亦有34伙，占约21%。

发展商以即场登记方式进行抽签发售，分3组进行拣楼，A组大手组别可优先认购，每组买家最少购2至3伙；随后进行的KT组及最后的B组， 每组买家最少购1伙，三组买家均不设认购上限。

明日招标发售65伙

至于明日以招标方式发售的65伙，包括30伙位于1A座1至35楼A室，为面积771方呎，为3连套房间隔；另外30伙位于1B座1至35楼A室，面积713至734方呎，为3房连套房采开放式厨房设计，其中1B座35楼A室属顶层连天台特色户，面积715方呎，附设489方呎天台，招标期由明日起至今年5月底。