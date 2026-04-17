柏傲庄III截收逾7000票 超额认购逾78倍

新世界与港铁合作发展的大围柏傲庄III今日截票，共收逾7,000个认购登记，对比周六发售的88伙计，超额认购逾78倍。

销售将分为四个组别X组为招标购入4房大宅买家提名合资格买家，购买4房套大宅可获一个提名权，购买4房双套大宅可获两个提名权，每个提名权可买1伙，将于上午9时起报到。

S组买家最少购买1伙指定3房单位及1伙指定1房单位，最多可购4伙，将于上午9时起报到；A组买家可购最少1伙指定3房单位，最多可购2伙，将于中午12时起报到；B组买家可购1至2伙，将于下午3时起报到。

首轮88伙包括24伙一房户、50伙两房户及14伙三房户，面积307至814方呎，价单定价932.3万至2,210.4万元，价单呎价24,498至32,495元；扣除折扣优惠后，折实售价745.8万至1768.3万元，折实呎价19,597至25,993元。

3房河景户2466万沽 呎价逾3 万 创标准户新高

另外，该盘今日第三个截标日，累计沽出81伙大宅，套现逾20亿元，成交价由1,617.11万至4,710.528万元，呎价介乎22,585至37,120元，当中包括11伙4房双套大宅、25伙4房一套大宅、45伙3房大宅。

项目8A座35楼C室，属3房套连储物房设计，饱览最前席城门河景，面积822方呎，成交价2,466.6万元，呎价30,007元，成交价及呎价创3房标准单位新高。

第1A座33楼B室，属4房套连工作间设计，面积998方呎，成交价3,028.93万元，呎价30,350元，亦创同类单位呎价新高。

