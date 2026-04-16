天泷首批打通6组相连单位 示位首曝光

恒基、会德丰地产、中国海外、华懋、新世界及帝国合作发展的启德现楼豪宅新盘天泷新开放相连示范单位供参观，该盘今日上载销售安排，分阶段标售项目相连单位，并于下周三（22日）起，以招标形式推售3座20楼B室，面积1,085方呎，属3房套连储物室间隔，连同旧单位共有21伙招标出售。

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，项目向海单位销情理想，见市场对大单位需求强劲，且有客人查询买2伙打通的方法。为迎合市场需求，项目特意进行改动工程，将部分相邻单位打通，首批经改动打通的单位有6组，共12个，打通后面积约2,187至2,767方呎。

其中一间打造成连装修示范单位，其余5间最快今日起上载相关销售安排，逐步招标推出。若相连单位受欢迎，会考虑申请打通更多单位，下一阶段有机会多打通3至5伙相连单位。

韩家辉指出，项目共设379伙海景单位，其中已售出259伙，占68%，平均成交呎价约3.57万元，平均成交价约4,500万元。

至于内园3房单位设26伙，仅余1伙待售，平均成交呎价约2.3万元。全盘累售285伙，连车位成交价共116亿元。

此外，项目设有约160个1房单位，韩家辉说，现正筹备示范单位，料于下半年投过价单形式推售，价钱参考项目内园单位及周边项目1房成交价。

恒基物业代理营业(二)部副总经理李菲茹表示，是次相连示范单位位于8座12楼A室及B室，原先面积1,259及1,298方呎，打通成2,577方呎的4房3套大单位。大厅深6.6米，长约10米，面积超过600方呎，且前临维港海景。