首岸开价首批110伙 入场费638万 每呎均价1.86万
发布时间：16:11 2026-04-14 HKT
恒基、希慎及帝国合作发展的红磡首岸于今日公布项目首张价单，涉110伙，涵盖2房及3房间隔，计算最高9%折扣优惠后，折实售价638万元起，折实呎价17,365元起，折实平均呎价18,666元。
恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，是次价单提供110伙，包括100伙2房及10伙3房，面积介乎339至642方呎。价单定价701.1万至1,335.3万元，价单呎价19,083元至22,050元，是次为买家提供3种付款方法，计算最高9%折扣优惠后，折实售价638万元至1,215.12万元，折实呎价17,365元至20,065元，折实平均呎价18,666元。
韩家辉续指，是次价钱属「爱不释首价」，首批单位全属1期2座单位，价钱参考同区包括系内近期新盘成交价，以及港铁九龙线沿线一手及二手成交价。项目将于明日下午开放示范单位予公众参观，最快周末收票，预计月底开售，目前料先推售2座单位。
希慎写字楼业务及住宅业务总监叶慕贞指，首张价单入场售价单位为2座5楼N室，面积339方呎，2房间隔，折实售价638万元，折实呎价18,820元。
帝国集团项目发展总监曾申翘称，呎价最平单位为2座5楼H室，面积399方呎，2房间隔，折实售价692.87万元，折实呎价17,365元。
恒基物业代理营业(二)部副总经理伦国新表示，是次价单中，折实售价600万至700万元单位占61伙，折实700万至800万元单位占39伙，1,100万至1,300万元占10伙。
1座22楼B室
1座22楼C室
2座22楼K室
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首岸基本资料
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期数
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4期
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地址
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红磡庇利街1号*
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期数
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1期
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2期
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3期
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4期
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座数
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1座
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待公布
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1座
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待公布
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单位伙数
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360伙
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待公布
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288伙
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待公布
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户型
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2房及3房
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待公布
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2房及3房
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待公布
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实用面积
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301至642平方呎
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待公布
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301至708平方呎
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待公布
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发展商
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恒地、希慎、帝国集团及市建局
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预计关键日期
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2027年8月31日
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示范单位地址
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尖沙咀美丽华广场3楼