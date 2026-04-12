新盘货尾单日沽20宗 DEEP WATER SOUTH占3伙 林海山城1.38亿售出

新盘货尾市场单日录约20宗成交，由会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6B期招标沽3伙大宅，单日套现近1.83亿。会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，该批单位成交价由3,534.3万至7,835.52万，呎价38,500至46,200元。

香港兴业与希慎兴业合作发展的大埔林海山城亦录成交，为林海径10号洋房，面积5,291方呎，4房4套间隔，附连30方呎平台、1,296方呎花园、776方呎停车位及963方呎天台，以1.38亿售出，呎价26,082元。

星凯．堤岸呎价2.8万

中洲助理营销策划总监符锡龙表示，火炭星凯．堤岸最新售出3座50楼A室复式单位，面积1,978方呎，附连774方呎天台，以5,538.4万连2个车位成交，呎价28,000元。

路劲与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸晋环售出2A座42楼B室，面积584方呎，属2房间隔，以1,794.9万成交，呎价约30,735元。路劲销售及市场推广总监颜景凤表示，随着项目已届现楼，买家可亲身了解单位质素及实际景观。

亿京发展的大埔白石角海日湾II亦录成交，为1座17楼B室，面积700方呎，3房1套连多用途房户型，成交价1,159.9万，呎价16,570元。