Blue Coast连装修及家私海景户2074万沽 系列3房售罄

长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast系列，今日（10日）以招标形式售出最后一伙3房海景单位，位于第2A座32楼D室，单位连装修及家私出售，属3房一套连储物房及洗手间间隔，面积728方呎，成交金额2,074.8万元成交，成交呎价28,500元。

据了解，买家为外区本地客，钟情项目地段及完善配套，有见单位已配备家私及装修，可节省装修时间及成本，即买即住，遂把握最后机会购入全系列仅余的最后一伙3房单位。

长江实业营业部副首席经理杨桂玲表示，市场气氛畅旺，Blue Coast系列3房单位已全数售罄，足见市场对优质物业的热烈需求。她重申，目前项目的4房供应日趋珍罕，集团将视乎市况，考虑于4月下旬上调招标意向价，最高达5%。

