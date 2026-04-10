柏傲庄III短期内提价加推 最快月内推售
更新时间：15:58 2026-04-10 HKT
发布时间：15:58 2026-04-10 HKT
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新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III，于今日开始进行收票，发展商表示于今日起开放内园单位供预约参观，预计短期内更新新一批价单售价，并于月内推售。
新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目自公布更新50伙价单售价后，市场反应热烈。其中发展商推出业主提名优惠，成功吸引不少有意入标购入4房大宅准买家，加购1至2房内园单位作知长线投资收租用。
相关文章：柏傲庄III更新价单 首批50伙 折实入场费745.8万 每呎均价2.13万
何家欣续指，项目于今日开放内园单位供预约参观，并同步展开收票。随著明日将为更新价单后首个周末，预计会迎参观高峰。另外有见市场反应热烈，将在短期内更新新一批价单单位价钱，涵盖内园1房至3房，并有一定提价空间。同时将在月内推售价单单位。
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