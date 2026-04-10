首岸示位首曝光 最快下周开价 家庭客为主 看中项目名校网

恒基伙拍希慎及帝国合作发展的红磡首岸于昨日上载项目楼书，发展商于今日率先开放示范单位予传媒参观，预计下周中期开放予公众参观，最快下周初公布首张价单，料月底开售。

恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，项目现时已接获不少查询，当中主要为家庭客，看中项目名校网，另外亦有内地客查询，当中涵盖投资及自用客。

韩家辉续指，项目将于下周中开放展销厅及示范单位予公众参观，最快下周初公布首张价单，主要涉2房户，并预计月底开售。目前料先推售标准单位，而特色单位则将紧接以招标形式推售。

恒基物业代理营业（二）部副总经理李菲茹指，项目会所连园林面积逾5万方呎，分6大区域，其中设有逾50米长户外泳池、自阻宠物护理区等。

发展商于今日率先开放3伙示范单位予传媒参观，分别为1伙连家具无改动示范单位及2伙无改动示范单位。其中以1座22楼B室为蓝本搭建的连家具无改动示范单位，面积610方呎，3房1套连梗厨间隔。单位整体空间四正实用，配合皮革及云石家具，打造高雅且富艺术氛围的精致大宅。

1座22楼B室

单位楼高约3.25米，令整体空间开扬宽敞。客饭厅以长形布局，间隔方正实用，以玻璃趟门连接面积约38方呎「三合一」露台，提高采光度，亦将空间延伸至户外。睡房方面亦见宽敞实用，主人套房放置双人床后，仍有空间摆放云石梳妆枱及衣柜。

发展商同步开放2伙无改动示范单位，其中以1座22楼C室搭建的示范单位，面积431方呎，2房连储物房间隔。单位主人睡房设有空间，可供作衣帽间或摆放衣柜，贴心实用。另一伙为以2座22楼K室为蓝本搭建的示范单位，面积339方呎，2房间隔。单位采房间分享位于大厅两侧，省却走廊位置，空间更见宽敞。

1座22楼C室

2座22楼K室