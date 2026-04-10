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黄金海湾．意岚连录成交 每呎高见1.46万

新盘速递
更新时间：09:55 2026-04-10 HKT
发布时间：09:55 2026-04-10 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，自推出以来销情持续理想，昨再添2宗3房成交，单日套现1540.42万。

连沽2伙3房

上述成交分别为3座25楼A室，面积653方呎的3房单位，以958万成交，呎价约14671元；而3座17楼E室，面积411方呎，同属3房间隔，成交价约582.42万，呎价约14171元。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。至于地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

而且楼盘邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。

相关文章：黄金海湾．意岚成交续炽热 2房每呎1.38万沽
 

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