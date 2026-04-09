柏傲庄III更新价单 首批50伙 折实入场费745.8万 每呎均价2.13万

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III，今更新50伙价单售价，以120天付款计划的20%折扣率计算，折实售价约745.8万元起，折实平均呎价约21,344元。发展商指，该批单位更新后折实售价对比同系列其他期数近日二手成交价有约5%折让，其后更新单位有提价空间。

新世界营业及市务部总监何家欣指出，今日更新1张价单，改动涉及50伙，涵盖11伙1房、25伙2房及14伙3房，面积310至814方呎，折实售价745.8万至1,768.3万元，折实呎价19,597至25,806元。称对比前两期近日二手成交价有约5%折让，强调之后更新其他单位价钱时有提价空间。

何家欣说，该批内园单位景观较前两期同类但单位优胜，吸引不少有意入标购入4房大宅的客人都有兴趣。估退出尊贵业主提名优惠，购买指定4房的客人可提名指定人士在购买价单单位时可享额外优惠。

何家欣续指，项目现楼临河大宅参观情况热闹，昨日率先推出98伙作招标，下周一将为首个截标日，反应见理想。

发展商为买家提供120天付款计划，可享最高20%折扣，买家只需在签署临时买卖合约支付5%首期。

是次引入业主提名优惠，4房1套大宅中标买家可指定关系人士或自己成为被提名人，选购价单单位时可享1%额外优惠，即最高折扣达21%；而4房2套单位买家就可提名2人。