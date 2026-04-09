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柏傲庄III现楼推售 最快今日更新价单 5年前拆卸重建 新世界︰补偿安排月内通知买家

新盘速递
更新时间：13:02 2026-04-09 HKT
发布时间：13:02 2026-04-09 HKT

由新世界（017）与港铁（066）合作发展的沙田大围站上盖项目柏傲庄III（第1座及第8座），因墙身底座混凝土强度未达标而须拆卸重建，其后逾400位买家取消交易。该盘目前正在部署重推，新世界发展发言人表示，项目已于3月26日获政府有关部门批出「满意纸」，有关物业完成交易及发展商提供的补偿发放的安排，将按照相关买卖合约规定，于满意纸发出后一个月内以书面形式通知买方。

推98伙大户招标

新世界昨日公布，将会推出98伙于下周一起招标发售，包括52个3房连套房大宅，部分单位原为价单单位，现转为以招标形式推售，另外，发展商最快今日将公布更新价单。

资料显示，柏傲庄III全盘共提供892伙，推售初期曾售出约846伙。项目原预计于2023年6月落成，惟2021年7月，新世界公布项目因墙身底座混凝土强度未达标而需拆卸重建，当中约493伙已经取消交易。

柏傲庄III昨日上载销售安排，推出98伙3房及4房大户招标。图左起为新世界陈冬阳、何家欣、陈俊麒及杨境豪。
柏傲庄III昨日上载销售安排，推出98伙3房及4房大户招标。图左起为新世界陈冬阳、何家欣、陈俊麒及杨境豪。

根据发展商当时就延期交楼提出的方案，买家可选择继续完成买卖合约，或即时取消成交，无论选择哪一个方案，均可以获得额外津贴及利息补偿。

利息补偿：从2023年6月30日至成交日，以最优惠利率（P）加两厘（即7厘）计算，最多可获延期交楼全期的利息补偿。

额外津贴：以购买楼价1,500万港元单位的即供买家为例，额外津贴（连同利息补偿）共可获115万港元，即占楼价约7.6%。选择建期付款者可获约38万元，占楼价2.4%；选择即时取消交易获赔31万元，占楼价2.1%。

新世界续表示，会确保柏傲庄III的楼宇质量及安全符合相关法例及法定标准，将委托独立第三方检测后才向买家交楼。

相关文章：柏傲庄III公布延迟一年入伙 新世界：确保项目以最佳质量交付
 


 

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