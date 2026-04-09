新盘连环抢推吸客 柏傲庄III推98伙大户招标 海瑅湾I不足3周沽逾520伙

新世界与港铁合作发展的沙田大围站上盖项目柏傲庄III，长假期开放现楼取得不俗之参观人流，昨日随即上载销售安排，推出98伙3房及4房大户于下周起招标发售，由于不少准买家对内园景单位感兴趣，项目将于今日更新价单，料将推出优惠。

面积697至1676呎

柏傲庄III新一份销售安排，推98伙3房及4房大宅招标，包括52个3房连套房大宅，面积介乎697至822方呎、33个4房连套房大宅，面积991至1022方呎，以及13伙个4房连双套房大宅，面积由1210至1676方呎，大部分大宅拥开扬城门河景。

该98伙将于下周一（13日）起以招标方式发售，首日早上11时截标，其后每个星期一、三、五下午3时截标，招标期至今年7月13日。

栢傲庄III昨日上载销售安排，推出98伙3房及4房大户招标。图左起为新世界陈冬阳、何家欣、陈俊麒及杨境豪。

市场对内园景单位具兴趣

发展商并表示，由于不少买家亦对内园单位亦感兴趣，因此部署最快今日更新价单，并透露招标时购买4房大宅，将设有提名优惠，于购买价单单位时可享有优惠。

新世界过往推售项目时曾推出提名优惠，包括北角皇都、黄竹坑上盖合作项目滶晨系列等亦曾采用，买家以招标形式购入单位后，在增购价单上的单位时，可享有额外1%的折扣优惠。

柏傲庄II 4933万售

柏傲庄III推售在即，同系柏傲庄II日前亦录得成交，单位为5B座62楼顶层A室特色户，面积1305方呎，属4房双套连工作间设计，享开扬山景，单位以招标方式，连同2个停车位以4933.0001万售出，成交价创出柏傲庄整个系列的新高，呎价高见37801元，亦属柏傲庄系列次高。

项目位处大围站上盖项目，2021年推售柏傲庄系列，已掀起抢购潮，曾造出1个月内沽逾1400伙佳绩，是次重推柏傲庄III，号召力依然不减，过去5天复活节长假期开放现楼供参观，即吸引逾万参观人次。

信和田兆源说，周日开卖海瑅湾I价单上的261伙，部分单位享海景。

周日发售261伙

信和牵头、伙嘉里、嘉华发展的将军澳日出康城海瑅湾I销情理想，不足3周已售出逾520伙，套现逾46亿。发展商打铁趁热，昨日落实新一轮销售计划，推出价单上的261伙于周日（12日）发售，折实平均呎价约17032元，折实入场价约572万起。

涵盖不少海景户

信和执行董事田兆源表示，海瑅湾I昨上载新一份销售安排，落实周日推出261伙，涵盖33伙1房连开放式厨房单位、178伙2房开放式厨房单位，以及50伙2房连书房及开放式厨房单位，扣除15%最高折扣优惠后，折实售价介乎572.56万至949.62万，折实呎价15335至19613元，折实平均呎价约17032元。为回应市场对海景单位的需求，是批推售单位涵盖不少海景户。

昨日为项目招标发售单位的新一个截标日，成功售出2A座25楼B室，面积599方呎，为2房连书房间隔，以1098.7万售出，成交呎价约18342元。

田兆源指出，项目至今开卖不足3周速沽523伙，套现逾46亿。而在次轮公开发售中，8成客源为用家、2成为投资者，其中7成为本地客，非本地客大约占3成，不乏来自英国、法国、美国及东南亚及韩国等地的外籍买家，主要钟情项目坐落「国际精英社区」，吸引专业人士进驻。

此外，田兆源称，至今售出单位中约117伙为海景单位，平均成交呎价约2万，最高呎价更高见2.3万水平。此外，有家族办公室客人大手购入项目单位，另有部分买家先透过招标买入海景单位后，再增购价单单位。

根据销售安排，周日以先到先得形式展开销售，故未设有大手客优先拣楼安排，同时亦未有为购入单位数量设限制。翻查资料，发展商至今已公布项目1023伙单位的销售安排，占全盘逾8成。