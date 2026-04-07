Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏傲庄II天台特色户4933万沽 呎价达3.78万

新盘速递
更新时间：14:51 2026-04-07 HKT
发布时间：14:51 2026-04-07 HKT

新世界与港铁合作发展的大围站上盖新盘柏傲庄III，于长假期连日开放现楼示范单位供预约参观，在4日假期录逾万名参观人次，预计本周内推出3房及4房河景单位招标之际，该盘II期获内地客斥逾4933万购入一个天台特色户，呎价达3.78万。

内地客每呎3.78万购

新世界营业及市务部总监何家欣表示，柏傲庄III预计本周内推出3房及4房河景单位招标，有买家率先偷步入市，为柏傲庄II第5B座62楼A室，面积1305方呎，另连1150方呎天台，属4房双套连工作间设计，可享开扬山景，以4933.0001万连2个车位成交，呎价约37801元。

新世界何家欣表示，栢傲庄II四房双套山景大宅逾4933万沽。
新世界何家欣表示，栢傲庄II四房双套山景大宅逾4933万沽。

何家欣：柏傲庄III录逾万人参观

据了解，买家为内地客，比较各区多个新盘后，最后钟情项目得天独厚的地理位置，位处港铁大围站上盖，交通四通八达，加上设大型商场，市场十分罕有。

就昨日位于柏傲庄III现楼现场所见，吸引大批准买家伙同代理一同前往参观项目现楼，了解项目景观及优势，现场人流不断，出现长长排队人龙，秩序井然有序，整体气氛理想。另外，亦可见有家长趁假期带同小孩一同参观，如同家庭活动。

据区内代理透露，项目现时参观客源比例平均，涵盖区内区外、投资自用、本地及新香港人，其中有不少过往期数买家表示有意再入市，主要因为是次3期中罕有提供大户型3房及4房，于市场上属罕有新供应，同时可享城门河景，因此吸引过往期数用家换楼自住。

位于车公庙路18号的柏傲庄III，由2幢住宅大楼组成，共提供892伙，单位面积285至1695方呎，涵盖1房至4房户型，料主力先推的3房及4房大户，合共提供461伙，占整个楼盘52%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
社会
5小时前
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
6小时前
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
7小时前
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
时事热话
5小时前
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
生活百科
23小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
22小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
2026-04-06 12:00 HKT
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
即时娱乐
5小时前
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 事主求救：系呃钱定误会？｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 事主求救：系呃钱定误会？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
复活清明长假．出入境人数
复活清明长假．持续更新︱长假期最后一天 截至上午10时近9万人次入境 港珠澳大桥最繁忙
社会
3小时前