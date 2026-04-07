柏傲庄II天台特色户4933万沽 呎价达3.78万

新世界与港铁合作发展的大围站上盖新盘柏傲庄III，于长假期连日开放现楼示范单位供预约参观，在4日假期录逾万名参观人次，预计本周内推出3房及4房河景单位招标之际，该盘II期获内地客斥逾4933万购入一个天台特色户，呎价达3.78万。

内地客每呎3.78万购

新世界营业及市务部总监何家欣表示，柏傲庄III预计本周内推出3房及4房河景单位招标，有买家率先偷步入市，为柏傲庄II第5B座62楼A室，面积1305方呎，另连1150方呎天台，属4房双套连工作间设计，可享开扬山景，以4933.0001万连2个车位成交，呎价约37801元。

新世界何家欣表示，栢傲庄II四房双套山景大宅逾4933万沽。

何家欣：柏傲庄III录逾万人参观

据了解，买家为内地客，比较各区多个新盘后，最后钟情项目得天独厚的地理位置，位处港铁大围站上盖，交通四通八达，加上设大型商场，市场十分罕有。

就昨日位于柏傲庄III现楼现场所见，吸引大批准买家伙同代理一同前往参观项目现楼，了解项目景观及优势，现场人流不断，出现长长排队人龙，秩序井然有序，整体气氛理想。另外，亦可见有家长趁假期带同小孩一同参观，如同家庭活动。

据区内代理透露，项目现时参观客源比例平均，涵盖区内区外、投资自用、本地及新香港人，其中有不少过往期数买家表示有意再入市，主要因为是次3期中罕有提供大户型3房及4房，于市场上属罕有新供应，同时可享城门河景，因此吸引过往期数用家换楼自住。

位于车公庙路18号的柏傲庄III，由2幢住宅大楼组成，共提供892伙，单位面积285至1695方呎，涵盖1房至4房户型，料主力先推的3房及4房大户，合共提供461伙，占整个楼盘52%。