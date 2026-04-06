Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DOUBLE COAST III周五售88伙 入场价458万

新盘速递
更新时间：15:44 2026-04-06 HKT
发布时间：15:44 2026-04-06 HKT

会德丰地产、恒基、中国海外及新世界合作发展的启德DOUBLE COAST III上周加推120伙后，今日公布销售安排，定于周五(10日)发售88伙，面积249至641方呎，主打1房及2房，折实售价由458.6万元起，折实呎价17,274元起。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，本周五发售88伙，主打1房及2房等目前市场上受捧户型，势将吸引年轻家庭、换楼客、专业人士及投资者的追捧。另外，DOUBLE COAST自推出以来市场反应热烈，项目今年至今售出87伙，套现逾8.1亿元；整个项目开售至今累售399伙，套现近32亿元。

项目享临海现楼优势，而区内交通网络不断完善，启德智慧绿色集体运输系统已获行会通过运输方案，项目更毗邻其中一个车站，可迅连港铁启德站；中九龙绕道（油麻地段）已经通车，九龙湾段有望今年中通车，出行将更便捷。启德体育园日前荣获「亚洲最佳体育场」殊荣，启动「盛事经济」引擎。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
7小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
6小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
22小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
18小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
4小时前