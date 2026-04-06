DOUBLE COAST III周五售88伙 入场价458万

会德丰地产、恒基、中国海外及新世界合作发展的启德DOUBLE COAST III上周加推120伙后，今日公布销售安排，定于周五(10日)发售88伙，面积249至641方呎，主打1房及2房，折实售价由458.6万元起，折实呎价17,274元起。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，本周五发售88伙，主打1房及2房等目前市场上受捧户型，势将吸引年轻家庭、换楼客、专业人士及投资者的追捧。另外，DOUBLE COAST自推出以来市场反应热烈，项目今年至今售出87伙，套现逾8.1亿元；整个项目开售至今累售399伙，套现近32亿元。

项目享临海现楼优势，而区内交通网络不断完善，启德智慧绿色集体运输系统已获行会通过运输方案，项目更毗邻其中一个车站，可迅连港铁启德站；中九龙绕道（油麻地段）已经通车，九龙湾段有望今年中通车，出行将更便捷。启德体育园日前荣获「亚洲最佳体育场」殊荣，启动「盛事经济」引擎。