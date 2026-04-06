柏傲庄III累录逾万参观人次 周内推河景单位招标

新世界与港铁合作发展的大围站上盖柏傲庄III，今日第4天安排有兴趣买家以预约形式参观现楼临河大宅，亦可同步参观展览厅，市场反应火热，四天累计录得逾万名参观人次，大批准买家排队等候睇楼，现场秩序井然有序，气氛十分热闹，反应热烈，预计本周内推出3房及4房河景单位招标，其中四房单位更是柏傲庄3期项目中首次提供。

何家欣：首3日累录逾8000参观人次

新世界营业及市务部总监何家欣表示，该盘开放现楼首3日已经累计录得逾8000参观人次，而客源以地区划分来自香港、九龙及新界各区，包括本地换楼用家、投资客以及部分港漂专才家庭客，正计划最快本周推出河景3房及4房单位招标。

何家欣续指，由于项目定位为「世界盘」，而且大围站作为东铁线与屯马线超级交汇站，交通网络贯通全港，加上铁路上盖3房或以上大户供应不多，市场积聚不少潜在购买力，故吸引不少区内及区外客人捧场。而且该盘已迅速接获逾1万宗查询，大部分均对3房及3期独有的4房临河大宅感兴趣，可以饱览城门河景。

她指，整体客源除本地用家外，亦有不少港漂专才及内地富豪表示对楼盘感兴趣，大围站坐拥「南金融、北创科」双核心优势，另外亦可以一线迅达高铁，于香港西九龙站上车，直达110个站点，便捷往返内地各大城市。

首批主打3及4房河景户

位于车公庙路18号的柏傲庄III，由2幢住宅大楼组成，合共提供892伙，单位面积介乎285至1695方呎，涵盖1房至4房户型，料主力先推的3房及4房大户，合共提供461伙，占整个楼盘52%。其中4房标准单位更是柏傲庄系列第3期首次提供，最瞩目为7伙4房临河大宅御景邸，面积1676方呎，属4房双套连工作间套间隔，位处1A座55至61楼。

客源以本地换楼用家、投资客及部分港漂专才家庭客为主，计划最快周内推出河景3房及4房单位招标。