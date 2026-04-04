柏傲庄III吸引大批准买家无惧风雨到场参观现楼

新世界与港铁合作发展的大围站上盖柏傲庄III于今日继续开放现楼大宅预约参观，不少准买家无惧风雨到场参观，大批睇楼客排队等候睇楼，气氛不俗。发展商表示，现时已接获不少3房及4房临河大宅查询，因此部署短期内以招标形式推售相关户型大宅。

柏傲庄III自昨日开放预约参观现楼临河大宅后，市场反应热烈，发展商于今日继续开放参观，尽管天气不稳，仍无阻大批睇楼客到场。发展商亦安排室内有盖位置排队等候，尽显港铁站上盖商场优势，全天候无缝连接围方商场 ，而高峰期排队人龙录得近500米长，现场秩序井然有序，气氛相当不俗。

发展商亦表示，项目至今已迅速接获逾1万宗查询，大部分客人表示对3房及该期数独有的4房临河大宅感兴趣，有见可饱览最前席城门河景，加上位处大围站上盖，交通四通八达，属市场罕有， 故成功吸引市场注目，因此部署短期内先以招标形式推售3、4房临河大宅应市。

大批睇楼客到场参观。