海瑅湾I暂收逾7000票 超额逾26.5倍 伙恒生推定息按揭
更新时间：16:16 2026-03-30 HKT
发布时间：16:16 2026-03-30 HKT
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信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾I，信和执行董事田兆源说，至今收逾7,000票，对比开售的254伙，超额逾26.5倍，客源以家庭用家为主。
田兆源表示，项目海景单位备受追捧，料今日公布最新招标成交。
项目伙恒生推出楼按优惠，为海瑅湾I的买家提供一站式按揭及银行开户服务，提供定息按揭计划，首20位合资格客户可额外获赠财神摆件一件，并可获2,888元的绿色按揭现金回赠及豁免首两年优越理财户口月费。
恒生银行零售银行存款外汇及抵押贷款业务主管林禧彦指出，提供多项按揭优惠，包括首3年定息按揭计划，定息息率2.73厘。
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