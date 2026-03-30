海瑅湾I截收7300票今开售 超购近28倍 单日招标连沽11伙 内文附拣楼攻略

焦点新盘正式展开大型销售，信和与嘉华、嘉里、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期项目海瑅湾I首轮销售昨日截票，共收逾7300票、超额近28倍，今日抽签发售254伙，涵盖1房至2房户型，折实售价约577万起，折实平均呎价约1.56万。项目于开售前夕，亦以招标方式连售11伙，单日套现逾1.3亿，呎价高见2.02万。

吸引不少大手客入市

信和执行董事田兆源表示，项目昨日下午4时正式截收认购登记，共录逾7300票，超额认购近28倍，客源以年轻家庭客为主，钟情项目坐落「国际精英社区」，聚集不少专才、教师等专业人士，另有不少投资者料有可观收租回报，故欲入手作长线投资，亦吸引不少大手客入市。会视乎今日开卖时的情况，再决定下一步销售部署。

昨日下午就项目设于尖沙咀商厦的展销厅所见，仍有准买家赶在截票前到场参观示范单位和登记认购，不少客人与代理一起驻足于大楼模型旁边研究单位楼层座向，商量入市策略，现场亦不乏讲流利普通话的准买家，气氛不俗。

昨日下午时份，仍有不少睇楼客，细心研究楼层单位分布。

海景单位招标售出11伙

另一方面，昨日为发展商海景单位的新一个截标日，田兆源指，项目单日成功招标售出11伙，成交涉资逾1.3亿，反映优质海景单位备受追捧。根据成交纪录册资料显示，新标售单位面积介乎599至628方呎，涵盖5间2房连梗厨及书房、2间2房1套连书房，以及4间3房1套户型，成交价1138.9万至1239.8万，成交呎价约19013至20258元。

其中成交价及呎价最高为1B座33楼A室，面积612方呎，属于2房连梗厨及书房间隔，以1239.8万售出，呎价约20258元，选用单边设计，大厅及睡房同向西边，能享将军澳海湾一带开扬景色。

从项目正式招标起计，截至昨日共10日速沽109伙，成交价介乎1092.3万至2692.4万，共套现逾15.3亿，全数属逾千万成交，平均每个单位逾1400万。招标单位买家中不乏大手客，据悉，有一组买家前后多次入市，至今已选购海瑅湾I共12伙海景户，涉及入市金额逾1.6亿。

伙恒生推定息按揭

发展商另于银行合作，为海瑅湾I买家提供优惠按揭服务，恒生银行零售银行存款外汇及抵押贷款业务主管林禧彦指，该行提供的优惠包括定息按揭计划，首三年定息期息率为2.73厘，其后为P减1.75厘。另提供2888元绿色按揭现金回赠，豁免首两年优越理财户口月费，首20位合资格客户可额外获赠财神摆件。

信和田兆源（右）表示，视乎今日开卖时的情况，再决定下一步销售部署。

今公开发售254伙

至于今日首轮公开发售的254伙，面积介乎360至568方呎，涵盖1房及2房户型，以最高15%折扣计算，折实售价577.66万至886.29万，折实呎价14846至16486元，折实平均呎价约1.56万。

其中售价最平单位为1A座15楼E室，面积360方呎，属1房间隔，折实入场价为577.66万，呎价16046元；售价最高为1B座38楼E室，面积568方呎，折实售价886.29万，呎价15604元。

海瑅湾分两期发展，共提供2550伙，率先推售的海瑅湾I，提供1266伙，面积介乎323至1716方呎，户型包括1房至4房，主打2房。该期数细分1A、1B、2A及2B座，每座楼高63楼，面积323至1716方呎。

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海湾I为今年以来推售规模最大的楼盘，项目以海景户招标打头阵，取得不俗成绩，今日首轮以公开发售推出254伙，全属内园景单位，与海景户普遍相差达20%，有业界表示，由于项目主打2房户，价单上折实售价在700万以内的2房户，料成抢购目标。

高低层内园相差约10%

中原高级资深营业董事谭桂贞表示，是次推售价单上的254伙，与招标的单位截然不同，全属内园景单位，两者呎价上有20%的差距，由于项目主打2房户，首批发售价单2房户亦占多，以折实价在700万以下的2房料成为用家及投资者的抢购目标，由于区内2房普遍售价已升至800万水平，形容若成功购入此类单位，买家「帐面即赚100万！」。

中高层向东南最佳

此类单位集中在1A座25至37楼D室（面积457方呎）、1B座19至31楼G室（面积456方呎）及2A座15至26楼的E室（面积452方呎），折实售价由678.47万至699.46万。虽然同属内园景单位，但同一单位高层及低层亦有约10%的差异，故以低层单位最具水位，尤以中高层向东南最佳。

项目今日发售的254伙，只有8伙属1房户，余下246伙均属2房间隔，当中面积达500方呎以上属「大2房」，折实入场价亦要865万起跳；至于「细2房」为面积400余方呎单位，此类单位占比最多，占推售单位的85%，其中楼价折实在700万以内的2房单位，合共提供41伙。

第2B座38楼F室示位相：

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