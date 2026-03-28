黄金海湾·意岚平台特色户呎售1.46万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，近期连环录特色户成交个案，昨日再沽出一伙平台特色户户，成交价611.8万，呎价达1.46万。

上述单位为3座3楼B室，面积418方呎，属2房间隔，附连160方呎平台，成交金额611.8万，呎价14636元。该悉，买家为外区客，喜爱项目周遭环境设施，邻近青山湾，环境优美，故购入单位自住。

租金回报达5.3厘

自该盘入伙后，租赁市场持续畅旺，备受租客追捧，而且其租金回报表现向好，高达5.3厘；消息指，该屋苑5A座低层K室，面积206方呎，最新以每月8800元租出，呎租约43元。据了解，业主于2024年以200万购入上述单位，租金回报率约5.3厘。

而5B座中层J室，面积204方呎，新近以8500元租出，呎租约42元。资料显示，业主于2024年以209.9万购入上址，业主可享约4.9厘租金回报率。5A座中层N室，面积236方呎，单位以每月8500元租出，并预缴付一年租金，涉及全年租金约10.2万，呎租约36元。据悉，业主于2024年以236.7万买入，租金回报率约4.3厘。

另外3座中层H室，面积312方呎，单位以每月1.1万获承租，呎租35元。据了解，业主于2024年8月以335.8万购入单位，按最新租金计算，租金回报率3.9厘。



