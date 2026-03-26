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海瑅湾I下周二首轮价单推售254伙 暂收4500票 超购11倍 伙中银香港推楼按优惠

新盘速递
更新时间：16:44 2026-03-26 HKT
发布时间：15:52 2026-03-26 HKT

信和伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I积极进行收票，信和执行董事田兆源表示，项目至今暂收4500票，以推出单位计，超额认购约11倍。该盘刚公销售安排，定于下周二（31日）首轮以价单方式发售254伙。

田兆源续称，首轮销售将分两组拣楼，现时己获不少大手客入票，料占整体30%，昨日项目招标售出12伙，有买家添食增购4伙，先后合共购入12伙，涉资约1.6亿，项目迄今以招标方式售出92伙，套现达13亿。

项目伙拍中银香港推出楼按优惠，中银香港个人金融产品部副总经理 (贷款) 刘宝萍，该行首间银行推出绿色按揭计划，用户只须利用手机便可申请按揭，现为海瑅湾I买家推出按揭优惠，凡经中银香港电子渠道申请按揭服务并完成贷出，将为客户送上6,888元的额外现金奖赏。

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