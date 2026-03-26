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峻誉．渣甸山现楼示位首曝光 单位宽阔开扬 楼高达约4米

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更新时间：12:38 2026-03-26 HKT
发布时间：12:38 2026-03-26 HKT

中信泰富旗下现楼豪宅项目峻誉．渣甸山于今日首度开放1伙现楼无改动示范单位予传媒参观，为1座22楼A室的顶层天台特色户，面积2,949方呎，属4房双套连储物室及工人套房间隔，附连2,042方呎天台，单位整体空间宽阔开扬，楼高可达约4米，空间感十足。

单位客饭厅呈长形横厅设计，间隔分明。设有中岛吧台，可供住户招待亲朋。同时设约19米长屏幕式落地大窗，配合特高楼底，大幅提升室内空间感与采光度，同时将窗外港岛、维港及九龙半岛南海岸线美景引入室内，营造通透宽敞的生活氛围。

大宅厅房同向，4个房间均可享同样座向景观，所有睡房均空间方正实用，间隔设计灵活，方便住户按个人生活需要自由配置家具及布置空间。

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