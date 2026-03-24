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黄金海湾．意岚平台户 每呎1.49万售 延续高呎价成交

新盘速递
更新时间：09:47 2026-03-24 HKT
发布时间：09:47 2026-03-24 HKT

旭日国际旗下屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾近期成交趋升，并连环售出特色户，昨日以约573万售出连平台单位，折实呎价1.49万，延续现楼高成交呎价势头。

2房成交价573万

黄金海湾昨日售出单位位于黄金海湾．意岚，为3座3楼C室，面积383方呎，为2房间隔采开放式厨房设计，单位附设有面积173方呎平台，单位以573.9万获承接，呎价高见14984元。

项目已属现楼，买家可即睇即买，昨日购入单位的买家于实地参观后，对单位质素感到满意，并认为会所设施适合一家大小，故即场决定入市。

项目近期连环售出特色户，其中黄金海湾．意岚本月至今售出9伙，套现逾6000万，当中5伙为连平台特色户或顶层连天台特色户，造价最高为5A座26楼C室，面积767方呎，为3房连套间隔，位附设有622方呎天台，以1380.6万售出，呎价约1.8万。

项目连同黄金海湾．珀岸，本月暂售出约13伙，套现超过8700万。

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