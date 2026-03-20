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红磡首汇开价首批50伙 每呎均价2.09万 522万入场

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更新时间：15:33 2026-03-20 HKT
发布时间：15:33 2026-03-20 HKT

恒基旗下红磡首汇今公布首张价单，涉50伙，提供1房至3房户型，折实入场价约522万元，折实平均呎价20,988元，最快下周开售。

该批单位面积由265至534方呎，涵盖10伙1房、25伙2房及15伙3房，价单定价580.9万至1,377万元，价单呎价20,980至25,787元，扣除最高10%折扣优惠后，折实售价约522.81万至1,239.3万元，折实呎价约18,882至23,208元。

恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，形容「马首是瞻价」，能成为同区项目指标。参考同系列单位售价，比近期成交价低约4%至5%，望先引起市场注意，料开售前可能加推1至2张价单，具提价空间。项目今开放示范单位，明日起收票。

2房入场呎价约18,882元，为6楼J室，面积347方呎，同时为首张价单呎价最平单位，折实售价655.2万元。

而整张价单折实售价最低单位为6楼H室，面积265方呎，1房单位，折实售价522.81万元。

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