九龙城南首现楼示位首曝光 周四起招标5伙特色户

恒基发展的九龙城现楼新盘南首，将于周四起以招标形式推售5伙特色户，最快下周以价单形式发售剩余标准单位，且有一定提价空间。

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，项目现时已售出271伙，占全盘87%，套现逾14亿元。平均成交价约524万元，平均成交呎价约19,0545元。客源方面，逾半买家为本地客，且主要以家庭客为主，另外亦有不少为区内换楼客。

项目已正式展开现楼销售，于周四（19日）起以招标形式推售5伙连平台特色户，涵盖开放式至1房间隔，面积由178方呎至224方呎，附连242方呎至528方呎平台。

韩家辉.：余下单位有一定提价空间

韩家辉指，其余标准单位将以价单推售，预计下周上载新一份销售安排，且余下单位有一定提价空间，价钱将参考港铁启德站一带新盘最紧成交价。

恒基物业代理营业（二）部副总经理李菲茹指，项目于今日率先开放3伙无改动示范单位供传媒参观，预计本周内开放公众参观。另外亦开放项目住宅会所，采双会所设计，连园林面积逾1.3万方呎，提供16项多元化设施。

发展商首度开放现楼示范单位参观，包括26楼B1室无改动现楼单位，面积351方呎，属于2房间隔，属2间睡房间隔同样方正实用，设特大玻璃窗，可引入自然光线，提高室内采光度 及空间感，更可欣赏辽阔城市景观。

南首26楼B1室无改动现楼单位：

26楼A1室无改动现楼单位，面积349方呎，属于2房间隔，客饭厅以长形布局，间隔方正实用，连露台及工作平台，外望景观开阳，可望繁华城市景观，更大大提高室内采光度。加上层与层之间高度约3.5米，空间感十足。

南首26楼A1室无改动现楼单位：

26楼A8室无改动现楼单位，面积262方呎，属于1房间隔；睡房属套房设计，间隔方正实用，并设有特大玻璃窗，可广纳自然光线，提高室内采光度及空间感，更可欣赏辽阔城市景观。

南首26楼A8室无改动现楼单位：