映居开价首批50伙 每呎均价1.88万 即睇单位示位相

建灏及市建局合作发展的旺角映居于今日公布项目首张价单，涉50伙，计算最高12%折扣优惠后，入场售价由579万起，折实呎价16,880元起，折实平均呎价18,888元。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，是次价格属「高铁概念至笋价」，对比同区其余一手新盘售价，有逾2成折让，因此属起动价，下张价单有一定提价空间。

郑智荣续指，首张价单涉50伙，全数为睡房连书房户型，面积301至347方呎，其中标准单位占46伙，另外亦涵盖4伙平台特色户。项目于今日起开放示范单位予公众参观，预计周五起开始收票，最快下周开售，并将视乎市场反应，考虑一次过尽推全盘。

郑智荣提到，项目入场单位为6楼E室，面积343方呎，计算最高12%折扣优惠后，折实售价579万，折实呎价16,880元。

建灏销售部副总裁吴傲楠指，项目提供建筑期付款方法，最高提供12%折扣优惠。另外，有见近期大手客频频入市，因此推出大手客现金回赠优惠，买两伙或以上即可享有，最高可享楼价约2.25%现金回赠。

旺角映居18楼A室示位相

旺角映居今日首度开放示范单位参观，以18楼A室为蓝本所搭建，面积347方呎，单位空间宽敞，活用特高楼底设计，打造灵活实用的轻奢生活体验。

单位楼高达3.5米，空间感十足。客饭厅呈长方设计，间隔分明。设有落地玻璃趟门连接面积约38方呎「三合一」露台及工作平台，引入充足自然光之余亦可饱览室外景观。

睡房空间宽阔，放置双人床后仍有空间放置衣柜。书房方面则活用高楼底优势，设置高架床，将下层用作阅读区，配合储物收纳梯级，灵活利用空间细节。