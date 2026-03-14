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云向首轮开售200伙 现拣楼人龙 最大手客2200万扫4伙

新盘速递
更新时间：11:54 2026-03-14 HKT
发布时间：11:54 2026-03-14 HKT

永泰粉锦公路新盘云向于今日展开首轮销售200伙，入场价约368.3万，涵盖开放式至2房连储物室户型，吸引大批准买家到场认购。最大手客斥资约2,200万元购入4伙，包括2间2房及2间1房单位。

就位于观塘商厦的售楼处现场所见，多组买家于开售前已到场等候，并与代理商讨选楼策略，现场人龙不断，场面甚是墟冚，气氛不俗。

就位于观塘商厦的售楼处现场所见，多组买家于开售前已到场等候，并与代理商讨选楼策略。
就位于观塘商厦的售楼处现场所见，多组买家于开售前已到场等候，并与代理商讨选楼策略。

料有约20枱以上大手客

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目以截收逾3,000票之势展开销售，现场气氛不俗。目前预计有约20枱以上大手客。有见现时市况正面，九龙市区销情亦见不俗，预计新界区新盘亦会理想，并将视乎今日销情，最快今日加推新价单，户型预计将因应向隅客需求而推出相对户型，并有一定提价空间。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目以截收逾3,000票之势展开销售，现场气氛不俗。
永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目以截收逾3,000票之势展开销售，现场气氛不俗。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰提到，项目前临高尔夫球场，可享怡人翠绿景致。近日整体楼市气氛向好，楼价正处上升阶段，息口持续低企，加上供平过租因素，不少买家加快入市，怕迟买会贵，该行出席客户当中，以本地区内用家为主，达约7成，看好北都前景，当中不乏上车客及租转买客，另外投资客达约3成，料今日有望全数单位即日沽清。截至上午10时30分，该行录得1组大手客斥资约2,200万元购入四伙，包括2间2房及2间1房单位。

陈永杰表示，该行出席客户当中，以本地区内用家为主，达约7成，看好北都前景，当中不乏上车客及租转买客，另外投资客达约3成。
陈永杰表示，该行出席客户当中，以本地区内用家为主，达约7成，看好北都前景，当中不乏上车客及租转买客，另外投资客达约3成。

美联高级董事布少明表示，北都发展潜力优厚，故不乏买家提早部署，故相信项目首日销情亦相当理想。该行客户中，有买家打算斥资约1,500万元购入2伙两房半及两房户型单位。另外，买家中约有7成为新界区客，而港岛及九龙区客人则占约3成。项目投资潜力不俗，估约3成属投资客，料项目落成后呎租亦可达60元水平，租金回报约有4厘。而项目内地客占比则约为3成。

云向人气持续，参观人流不断。
云向人气持续，参观人流不断。

预计今年更多资金涌入楼市

利嘉阁总裁廖伟强表示，该行录本地投资者「一客四食」的个案，包括2伙2房户及2伙1房户，涉及总金额接近2,080万元。廖氏又指，今年以来本港经济持续向好，不论近期的PMI、零售销售数据等，都比市场预期为佳，反映复苏步伐正在加快；预计今年将有更多资金涌入楼市，带动楼价及成交量同步上。

云向价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积
(平方呎)		 折实价 / 呎价
2号价单 2026/3/8 78 287至445平方呎 392.8万至781.6万元
(13,534至17,567元)
1号价单 2026/3/3 154 286至445平方呎 368.3万至718.4万元
(12,687至16,145元)

项目首轮开售单位间隔涵盖开放式至2房连储物室户型，面积由286至445方呎。折实售价368.3万至774.8万，折实呎价12,687至17,413元。最平为3楼C8室，面积287方呎，属于1房间隔，扣除最高20%折扣优惠，折实售价368.3万，折实呎价约12,833元；最贵为23楼B7室，面积445方呎，折实售价774.8万，折实呎价约17,411元。

永泰地产旗下粉锦公路住宅项目「云向」。
永泰地产旗下粉锦公路住宅项目「云向」。
云向 (CLOUD VIEW) 基本资料
地址 上水粉锦公路663号
座数 1座
单位数目 765伙
户型 开放式至3房
实用面积 196至868平方呎
预计关键日期 2027年3月31日
示范单位地址 观塘Landmark East安盛金融大楼18楼
发展商 永泰地产

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