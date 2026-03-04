启德天玺．海分层户逾1.39亿沽 每呎6.5万 创启德标准户双新高

新地发展的启德天玺．海，今天（4日）再录得1宗招标成交，标售单位为第1座23楼A室，面积2,141方呎，属4房3套间隔，成交金额1.39165亿元，呎价65,000元。

上述单位成交价及呎价均创启德一手分层标准住宅单位双新纪录。亦是2026年项目第2宗破亿成交。项目以现楼推售以来，7周内累售17伙，套现逾10亿元。