海瑅湾I录5000查询 将率先推大户招标

信和牵头伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I上周上载楼书部署推只，信和执行董事田兆源表示，项目查询非常热烈，迄今已录得5000个查询，项目3房及4房拥有全海景优势，料先以招标方式推售，随后再发出价单。

田兆源续称，市场预期今年楼价有双位数字升幅，近期用家及投资者均入市积极，买「砖头」收租理想，属稳阵投资，同系柏珑等项目亦获大手扫货，更现一圈圈形式扫入单位，相信海瑅湾属压轴海景项目料有不少投资者，项目除3、4房单位拥有全海景外，部分2房单位亦拥海景，预计下周将开放示范单位，而大湾区亦同步进行推广。