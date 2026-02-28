九建牛池湾项目下季登场 主打2房及3房户

九建筹备多年的牛池湾大型项目，分5期发展合共提供逾2000伙，项目积极部署推售，最快今年第2季推出发售。

九建（市务及销售部）助理总经理陈淑芳于昨日表示，集团今年内将推售旗下牛池湾项目的第1及第2期，预计在第二和第三季分阶段推出。

陈淑芳提到，集团今年将主力推售旗下牛池湾大型住宅项目，将分5期发展预计合共提供逾2000伙。其中项目第1期计划将在今年第二季优先推出，涉约360伙，而第2期项目则会紧随其后，于第三季推售，预计提供约460伙。

陈淑芳补充，该两期项目主打2房及3房户，另外亦设有部分4房单位。整个牛池湾项目将不会设有开放式单位，而1房户型则会在较后期数提供，项目现时仍在待批预售楼花同意书。

翻查资料，项目由5座住宅大厦组成，设有约60万方呎的大型综合商场，提供超过2000伙。



