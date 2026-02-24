群盘列阵《财案》后推售 康城海瑅湾规模最大 业界：内地客助力 投资比例升至逾30%

新一份《财政预算案》将于明日揭盅，多个发展商积极部署财案后推盘，全新项目列阵出击，当中不乏铁路上盖项目及逾千伙大型项目，不少项目销售更已转入直路，短期推出单位应市，料本月一手气氛将急升，涉及单位涵盖中小型及豪宅，将力吸各路客源。

财政预算案．前瞻︱地建会倡百元印花税扩至600万物业 代理商会吁重启置业资助贷款

众多部署推售的全新项目，以信和牵头，伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁位于将军澳日出康城的海湾规模最大，分两期提供2550伙，项目地盘近日已正式挂上海湾名字，意味着项目有机会短期内推售。项目涵盖1房至4房间隔，主打2房及3房户型，由于项目临海而建，有约60%单位享有海景，属项目最大卖点，据悉发展商已积极部署，甚有机会短期出击。

将军澳日出康城海瑅湾临海而建，分2期发展共提供2550伙。

属铁路盘海瑅湾为日出康城最后一期项目，港铁位于黄竹坑另一个铁路盘DEEP WATER SOUTH，牵头发展商会德丰地产亦于今日公布最新部署，项目分两期发展，合共提供617伙，同样为黄竹坑站上盖项目最后推售的一期，发展商明言以6B期打头阵，涵盖154伙，全属3房及4房大户。

DEEP WATER SOUTH料成头炮

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，集团今年将推4盘涉逾1000伙，DEEP WATER SOUTH预计短期内开放展销厅及以招标方式发售，有望成为今年铁路上盖头炮项目，随后将推出北都古洞项目、山顶种植道1号第3期及九龙半山龙庭里项目。

黄竹坑DEEP WATER SOUTH将以6B期打头阵，推3及4房标售。

启德海湾2期涉1121伙

启德区近年备受买家追捧，区内另一个全新千伙大型项目亦积极部署推售，由嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外发展的启德海湾，发展商已积极准备第2期推售事宜，有机会短期内公布最新销售部署，项目共提供1121伙，为现时启德区唯一一个提供逾千伙的全新项目，提供1房至3房户型，主打2房户。整个启德海湾分两期发展，合共提供2138伙，近期启德海湾1期销情持续，迄今已累售逾740伙，套现超过61亿，占1期总单位逾73%，销情不俗。

启德海湾近期销售不俗，全新2期项目正积极部署推售。

上水云向今开示位

另一个大型项目，由永泰地产发展的粉锦公路云向，发展商抢先于今日展示项目示范单位，意味着项目有机会短期开价，为今年首个具北都优势的全新项目，共提供765伙，项目已上载楼书，涵盖开放式至3房户型，面积介乎196至868方，主打1房及2房户，合计占项目约90%。

云向为今年首个具北都优势的大型全新项目，提供765伙。

华懋旗下尖沙咀全新项目瑜意，亦于今日公布最新部署，发展商于农历新年长假前为项目命名，并透露将于假期后出击。项目提供164伙，涵盖1房至3房户型，主打1房户。

此外，与瑜意同属重建项目，由恒基发展的红磡首汇，项目亦部署春节假期后上载楼书，目标于3月内推售，首汇为恒基红磡大型重建项目的第5期，提供241伙，主打2房及3房户，占约60%。

投资者积极入市 新盘频现大手购货

受到股票市场造好，加上租金向升，多购1伙没有额外成本下，投资者近年积极入市，当中更以新盘为主要购货目标，频现大手扫货情况，二手市场亦成为投资者购货目标，有业界人士表示，由于未来息口有机会调低，加上租金持续向升，资金将继续流向楼市，料投资者入市情况持续。

本月受到农历新年长假期影响，新盘整体交投较1月份有回落情况，但新盘获投资者大手购货情况持续，连同月初新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期连环进行两轮销售，本月至今新盘已录得逾80宗扫货个案。

其中以嘉里伙拍信和及港铁合作发展的黄竹坑扬海获大手客连购3伙，共涉资逾1.9亿最大宗；毗邻Blue Coast II亦获大手客连扫4伙4房户，共涉资逾1.41亿。

美联高级董事布少明表示，受到息口有机会再度调低，加上租金走势持续向上，市场资金充裕，令投资者入市相当积极，尤以新盘成为投资者主要购货对象，投资客比例升至30%至40%；二手市场获投资者入市比例，亦由过往约10%增至约20%，相信投资者入市情况将持续，新盘受内地客助力下，新盘主导情况将持续。

