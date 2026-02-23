坚尼地城海嵎上楼书 涉125伙 预计3月开售 即睇示位相

由永义国际发展的坚尼地城临海全新住宅项目于今日正式命名为「海嵎KENNEDY BAY」，并上载项目楼书，涉125伙，面积247方呎至1,863方呎。发展商亦提到将于今日开放示范单位，未来1至2星期内开价，预计3月内开售。

永义国际主席兼首席行政总裁官可欣指，该盘为集团首个港岛区项目，位于坚尼地城海滨，仅需3分钟路程即可到达港铁坚尼地城站。有见项目至今已接获不少查询，故于今日同步上载项目楼书，于计未来1至2星期内公布项目首张价单，价钱参考同区新盘及港岛区海景盘价位。项目另外于今日起开放示范单位予公众参观，料3月内开售。项目预计关键日期为今年6月1日，属短楼花期项目。

永义国际项目销售及市场总监甘明晋称，项目为单幢式设计，共提供125伙，面积由247方呎至1,063方呎，主打1房至2房户型，另设5伙特色户。住宅部分由5楼至28楼为标准户楼层，每层约5至6伙，住客会所则设于2至3楼，提供多元设施。

海嵎示范单位曝光 1房面积325呎

由永义国际发展的坚尼地城海嵎示范单位于今日首度亮相，单位为以18楼D室为蓝本的无改动示范单位，面积325方呎，属1房连开放式厨房设计，外连38方呎「三合一」露台。

客饭厅长约5.3米、阔约2.25米，楼高最高可达3.4米，特高楼底配合大型观景窗，可让更多自然光照入室内，同时令空间更加开扬。开放式厨房设有L形双面工作台面，备有多组橱柜，收纳空间充足。

单位房间宽阔，放置睡床后仍有空间可放置衣柜。浴室设有窗户，属明厕设计，有助采光及通风。