新盘大手客上月狂扫550伙 掀「全层购」热潮 SIERRA SEA及嘉居．天后成目标

楼市气氛近月不断升温，投资客及大手客纷出动购货，情况越演越烈，以上月为例，多达180组客扫入近550伙，按月大升1.7倍，较对上一个高位，即2024年政府「撤辣」后单月录350伙，升幅接近60%，以扫入伙数计料创一手新例后按月新高。上月获扫货的楼盘主要为西沙SIERRA SEA及北角嘉居．天后。

新盘近月频获大手客及投资客大手扫货，情况越演越烈，其中焦点盘之一，由新地发展的西沙SIERRA SEA更成为扫货客吸纳对象，除每次推售均取得沽清成绩，过往安排于大手组别选购单位，均有部分单位流入B组供认购，但SIERRA SEA每次推售，A组大手客均能沽清预留的单位，可见扫货客比例相当多。

每月超过100宗

去年第4季至今，不少单幢式新盘推售，自新世界于去年9月推售九龙城瑧博，不少投资客及收租客以全层式扫入单位，并掀起「全层购」热潮，期后推售的单幢式新盘包括同系西九龙瑧尔、会德丰地产湾仔SPRING GARDEN、佳明粉岭北映荟，以致上月推售，由嘉华国际发展的嘉居．天后，纷出现全层式购入单位。

新盘近月频录大手客扫货个案，去年第4季起，每月获扫货单位均涉逾百宗。

SIERRA SEA上月连环推售均报捷，吸引不少大手客扫入单位。

上月除两个焦点盘外，不少新盘亦获扫货尾单位，包括恒基牵头发展的启德天泷、同区由中国海外发展的维港1号、新世界牵头发展的柏蔚森、万科香港大埔上然系列项目、恒基红磡THE HADDON等，均现大手客扫货踪影。

嘉居．天后上月底推售，最少录10组客大手购入全层3伙。

有代理计算，上月合共有180组大手客先后扫货，合共「扫走」近550伙，占上月新盘全月录得约2450伙的22%，较去年12月录得扫货量约204伙，按月大增1.7倍，较上一次高峰期，即2024年政府全面「撤辣」后，单月录得350伙，高出接近60%，相当夸张。事实上，近半年大手客扫货情况持续，去年第4季，即10至12月，每月获大手客扫货涉及单位均超过100宗。

美联高级董事布少明表示，近期入市的大手客种类繁多，其中包括一些资深投资者，相隔多年后重投楼市，不少认为楼价对比历史高位回调近3成，未来升幅可期。

此外还有很多内地投资客来港寻找投资机会，始终显示中小型回报率属理想。而近日热销的SIERRA SEA中更录不少大手用家客，买入多于1个单位供家庭成员一起住。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，近期整体市况向好，股市畅旺，财富效应推动买家加快入市，而且楼价已确定见底回升，不少买家怕迟买会贵。而会买多于1伙的买家通常为投资客，受惠于去年美国再次步入减息周期，美元贬值，促使香港物业再次成为避险及保值的投资工具，令该批客源入市情况升温。

上月底推售的嘉居．天后，亦录得约15组扫货个案，当中10组客购入全层3伙，最大手买家涉资逾3400万。

「西饼客」连番出击瞄准细户

近月大手客扫货，不少以购入半打（6伙）以上为目标，俗称「西饼客」买家再次出动，以上月为例，最大手买家连扫启德THE HENLEY III合共9伙，SIERRA SEA亦录得多宗连扫8伙个案，情况罕见。

THE HENLEY获扫9伙 全属1房涉资逾7291万

新盘上月录得逾2400宗成交，当中约五分一单位由大手客购入，其中最大手为恒基启德THE HENELY III，于上月18日获大手客连扫9伙，全属1房户，合共涉资逾7291万。万科香港旗下何文田VAU Residence上月中亦获大手客连扫6伙开放式单位，涉及资金逾3700万。

至于上月推售两大焦点盘，其中SIERRA SEA进行2A期首轮销售时，扫货情况最热炽，新地表示，当日共录得10组扫入5至8伙，其中共有3组大手客连购8伙，涉资最多达4800万。总括迄今推售2期项目，合共录得超过150组大手购货个案，亦是1月份获扫入单位大幅推高的主要原因。

SIERRA SEA进行2A期首轮销售时，扫货情况最热炽，新地表示，当日共录得10组扫入5至8伙，其中共有3组大手客连购8伙，涉资最多达4800万。

同于上月底推售的嘉居．天后，亦录得约15组扫货个案，当中10组客购入全层3伙，最大手买家涉资逾3400万。由TKS Limited发展的红磡悦麓，上月底进行首轮销售时成功售出近50伙，当日亦有两组买家大手扫入6伙，分别涉资约3000万。

上述扫货个案，均以细户型为主，但亦有大手客扫入豪宅单位，例如由恒基牵头发展的天泷，上月获大手客连购8座18楼A及B室，均属4房户型，共涉资逾1亿。另新世界牵头发展的黄竹坑滶晨II，上月亦获连扫3伙，共涉资超过3800万。