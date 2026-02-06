九龙城文曜录业主添食 斥1902万元购3房2套

建灏旗下九龙城文曜再添新成交，该公司投资及销售部董事郑智荣表示，文曜15楼C室，面积904方呎，属3房2套连储物室间隔，买家选择90天即供付款方法，以1,902.37万元购入，呎价约21,044元；另外买家亦斥250万元购入1个车位，总成交价为2,152.37万元。

买家为项目现有业主，早前已于项目购入一个2房户自住，对项目的生活配套及设施感到非常满意，鉴于楼市近期逐步回暖，买家遂决定再次入市，增购一个3房单位，升级换楼自用。

郑智荣续指，本港楼市市况持续向好，加上利率低企，近期市场交投向升。文曜本年至今已售出10伙，总成交金额近1.8亿元，项目现时仅余22伙可供选购。