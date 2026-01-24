缇外4房大宅1.95亿沽 每呎4.46万

嘉里发展的九龙半山低密度豪宅缇外，今日（24日）以招标形式售出2座2楼B室分层大宅，面积4,364方呎，属4房4套房连2间工人房间隔，以1.95亿元成交，呎价约44,684元，上述成交价包括2个住宅停车位。

上述单位为楼盘今年首月第3宗成交，同时第2座单位率先沽清，反映项目深受市场支持。另外，项目至今累售47伙，总成交金额约143亿元，平均成交呎价约59,000元。

缇外由5幢住宅大楼及3幢院墅组成，仅提供61个分层大宅及3幢院墅。分层大宅面积则介乎3,466至8,583方呎，涵盖标准分层大宅、花园大宅以及天台顶层特色大宅。3幢院墅面积11,382至11,692方呎，每座均特设逾万呎前后花园、室外游泳池、升降机以及私人停车库。