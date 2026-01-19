启德柏蔚森乘势推32伙周五起招标发售 加开2房示范单位供参观

新世界及远东合作发展的启德柏蔚森系列于新一年销情持续畅旺，于过去周末2日连售6伙，合共套现逾4,000万元。有见市场反应热烈，发展商亦于今日公布加推32伙，将于周五起以招标形式发售。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目于周末2日速沽6伙，套现逾4,000万元，其中柏蔚森II 2座19楼F室，面积262方呎，1房设计，成交价569.7万元，呎价21,744元，创项目1房呎价新高。

何家欣续指，项目自开售以来累售830伙，套现近60亿元，自现楼以来已售出173伙，套现逾13亿元，而本月至今已沽24伙。有见市场反应热烈，于今日上载全新销售安排，加推32伙2房户于周五起招标发售。

远东发展营业及市务总经理陈富强指，为配合销售，项目新增「新春大利是优惠」，认购指定17价单单位即可享3.8万折扣优惠。另外，项目亦于即日开放2伙2房示范单位予公众参观。

柏蔚森加开2房示范单位

启德柏蔚森于今日开放2伙位于现楼3座的2房示范单位，分别为3座20楼E室的连家具示范单位，面积383方呎，2房连开放式厨房设计，单位附有海蓝色家具及艺术挂画，配合享开扬前席游艇海景，打造犹如置身游艇、随时享受海天一色景致的生活体验。

3座20楼E室连家具示范单位

寝室方面单位厅房同向，配合房内大型窗户，享受别致海景。主人房间空间阔落，长方开则可在放置睡床后仍有空间摆放大型衣橱。另一房间空间同见实用，获设计作书房用途，设有黑色的书架及玻璃书桌，不但艺术感十足同时可展现沉稳的格调。

3座20楼D室无改动示范单位

另外一伙为3座20楼D室的无改动示范单位，面积396方呎，层与层之间高度可达3.2米，空间感十足。项目大厅呈长方设计，便于用家具分隔开客饭厅位置。客厅处则设有落地玻璃趟门连接40方呎室外露台及工作平台，不但可引入室外自然光，更可将开扬游艇海景一一饱览。