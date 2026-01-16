新地乘旺势连环推盘抢攻 SIERRA SEA天玺．海先上马 北都盘下半年登场

新地踏入新一年推盘气势如虹，旗下西沙SIERRA SEA 2A期先拔头筹，首轮销售报捷，次轮更取得破纪录收票成绩，发展商公布今季除西沙SIERRA SEA系列项目外，亦推出启德天玺．海，包括从未推售的2B期，下半年将推2盘，包括元朗东成里项目及上水古洞乡梓路项目。

新地副董事总经理雷霆表示，集团季内主要销售西沙SIERRA SEA系列外，亦推售启德天玺．海系列项目，其中至今仍未开卖的天玺·海2B期，料于今季内获批满意纸，然后以现楼形式推售，而上水古洞乡梓路新盘料于下半年推售，而元朗东成里项目就有机会年底推出。

新地雷霆（左）表示，集团年内将推多个项目，首季除推售SIERRA SEA外，亦推售启德天玺．海。旁为陈汉麟。

雷霆续指，天玺．海以现楼形式展开招标，认为近期股市回勇，不少投资者获利丰厚，料部分资金转投楼市，且豪宅市场今年至今已录多宗大额成交，对今年楼市发展乐观，并对高级住宅后市走势睇高一线。

SIERRA SEA 2A及2B期合共提供1502伙，扣除已售出单位，共有1272伙可供发售；启德天玺．海分3期发展共提供439伙，扣除已售出单位，即共有354伙可供推售，下半年新地则转战北部都会区，上水古洞项目第1期提供642伙；元朗东成里项目1A期提供665伙，即上述4盘共涉逾2900伙。

天玺．海昨招标连沽5伙

新地代理执行董事陈汉麟指出，天玺·海1期及2A期项目部分买家已收楼，日前开始以现楼形式推出单位招标发售，昨日最新成功标售5伙，面积介乎1124至1366方呎，均为4房2套标准单位，成交价4019.3万至逾7035.3万，呎价35759至51503元。个别单位对比楼花期开售时已有近1成或以上提价幅度，预计价钱于未来现楼阶段销售时还有上升空间。

标售单位中的5座18楼B室，面积1366方呎，以逾7035.3万成交，呎价51503元，成交呎价属项目同类单位新高记录。陈汉麟称，该单位属于中层，故相信推出其他中层至高层单位时很有机会能刷新记录。

为迎合入市需要，昨日再加推7伙天玺．海单位，以招标形式开售，为面积约介乎1100至1400方呎的大宅，招标期由下周一（19日）开始，并将陆续以招标形式推售余下单位。

陈汉麟说，项目于上星期起陆续安排有兴趣入标买家参观现楼示范单位及住户会所，每日平均接待30至40组客户，情况理想。其中个别户型需要客人带同本票参观，现时客源中以内地买家占多数，亦不乏本地客。

有望今季登场的天玺．海2B期，共设两座住宅大楼，为项目第8座及第9/9A座，属整个项目中较西北边的两座，提供140个单位，该期数最新的预计关键日期为2026年3月31日。

此外，旗下位于上水古洞乡梓路29号的项目最快下半年登场，该盘分作不同期数发展，料共涉约1330伙。其中发展商于去年6月为第1期申请预售，提供642伙，至今仍在待批中。该期数项目预计落成日期为2028年8月31日，楼花期长约31个月多。

至于元朗东成里项目有机会于年底推盘，项目在2023年中以23亿完成补地价，预计兴建8幢8至21层高住宅大楼，住宅总楼面75.7万方呎，可提供1518伙；当中项目1A期在去年11月已申请预售，涉及665伙，预计落成日期为2028年3月31日，楼花期长约26个月多。

SIERRA SEA 2A期收4.9万膺新票王

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期次轮销售在即，发展商于昨日截收49257票，打破同系列项目过往期数成绩，荣登新盘「收票王」，若以明日发售的229间价单单位计算，超额逾214倍，另有14伙特色户同日起以招标形式推售，即明日价单连同招标单位合共发售243伙。

发展商于昨日下午3时为SIERRA SEA 2A期次轮截票，经核数后共接获49257个购楼意向登记，打破同系列项目SIERRA SEA 1A（2）期去年5月次轮销售时截收43007票的成绩，成为香港历来新盘「收票王」。是次更大幅将记录推高6250票，幅度约14.5%。

明日SIERRA SEA 2A期展开次轮销售，合共推售243伙，当中229伙以价单形式发售，若以截票数字计算，录超额认购逾214倍。

该批价单开售单位涵盖27伙1房、158伙2房及44伙3房，面积介乎297至700方呎，折实售价由350.05至909.45万，折实呎价由10383至14200元，折实平均呎价约12110元。

同日以招标方式出售的14伙，均属连花园、平台或天台的特色单位，其中面积最大为5座28楼A室，面积835方呎，另有434方呎平台、683方呎天台，属3房套间隔，平台设有楼梯前往天台。

