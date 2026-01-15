雅盈峰突上楼书 共提供99伙 主打3房或以上大户

盈大地产及资本策略合作发展的中环新盘雅盈峰昨突击上载楼书，共提供99伙，面积约380方呎起步，主打3房或以上单位，另有特色单位。

据楼书显示，该盘共提供99伙，面积约380至2523方呎，标准户型涵盖1房至4房双套，主打3房或以上大宅，另设限量特色单位，迎合不同客人需要。而全盘合共设有8伙特色户，包括7伙连平台户及1伙连天台户。该盘预计关键日期为今年6月30日，楼花期约半年，属短楼花项目。

其中项目15至23楼的B室，面积1074方呎的属3房双套间隔，提供逾8米阔横厅，并连接「三合一露台」，可饱览香港动植物公园及香港公园双园延绵翠绿。间隔采用厅房同向设计，无论身处客饭厅或主人套房均可将香港动植物公园及香港公园双园景致尽收眼底。

面积最细为3楼、5楼至12楼的E及F室，面积约380方呎，均属1房单位，采开放式厨房设计。

而最大则为31楼A室的全层单位，面积2523方呎，另有258方呎平台，属4房4套及储物室连厕间隔；值得留意的是，连天台户的32楼A室，面积2520方呎，另有472方呎天台，同属4房4套及储物室连厕间隔，同时设有内置楼梯连接天台，是全盘唯一一伙连天台单位。

陈惠慈：接获不少高端客查询

盈科大衍地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目于正式命名后，收到不少高端客户查询，尤其对项目兼享动植物公园及香港公园双园景致及信步即达中环核心的优越地理位段深感兴趣。而项目正式命名后，接获不少准买家主动向中介或代理朋友查询详情，有见及此决定上载售楼说明书。项目销售部署详情将稍后进一步公布。