元朗朗天峰一房户入伙验收 高楼底景观开扬 验楼师赞露台三合一设计巧妙｜专家验砖头

由嘉里建设（683）发展的「朗天峰HAVA」早前以现楼形式发售，目前合共售出559个单位，占已发售单位94%，总成交额达24亿元，最高成交实用呎价达1.75万元。项目近期陆续入伙，今集《专家验砖头》获业主邀请，参观他的一房单位，并邀请资深认证验楼师赖达明（明哥）为这个单位评评分。该单位最终获得97分，其中两项设计还获明哥称赞用心。

楼底高达3.5米

今次参观位于第2座26楼G室的一房单位，实用面积为291平方呎。单位大门配备LOCKLY智能电子门锁，可以保障住户安全。由於单位层与层之间高达3.5米，踏入单位便可感受到采光充足、景观开扬，并没有小单位常伴随的局促感。另外，客厅连玄关最长约5米、宽约2.4米，呈长方形的四正间隔设计，住户日后可自由安排家私摆设。

L型开放式厨房设计便利备菜煮食，备有充足收纳空间，附设MIA CUCINA高级厨柜，并配备电磁炉、抽油烟机、雪柜、微波炉及洗衣干衣机等家电。其次，单位特设三合一露台，外望开阔山景，空间足以摆放户外家私，让住户享受户外生活。

主人睡房长约2.35米，宽约2米，除可摆放双人床外，尚有足够空间安置衣柜。浴室位于主人睡房内，配置特色镜柜，占据整面墙，下方凹位设计方便随时拿取高频率使用的物品。浴室更装有PANASONIC智能浴室宝，搭配抗菌过滤网，有效抽走湿气，保持环境清新。

单位总分97分

明哥在仔细检查后，给予单位97分。他指出，单位仅有两个较明显的瑕疵：垃圾桶盖松脱及抽油烟机接触不良，惟两者均已即时修复。其余的轻微瑕疵分别为房间幕墙及露台金属面板的轻微刮花及污迹，只需简单打磨喷油即可修复。

小面积单位最重要是储物空间充足，而明哥则对厨房高身的收纳柜表示肯定，并指发展商已考虑到身材娇小的用家需求，为每个单位附送梯子，方便打开顶部柜门。

制冷机百叶门设计巧妙

另外，露台为三合一设计，制冷机则放置于露台上，外置百叶门遮挡。值得注意的是，明哥更称赞发展商隐藏制冷机的设计十分巧妙，他留意到，若坐在客厅外望露台时，百叶门每扇叶片的角度都能正好遮挡制冷机，不仅可保持景观的优美整洁，又便于日后的维修。

露台外望开阔山景，可以让住户享受户外生活。

浴屏门完全密封不漏水

浴室方面，明哥特别欣赏浴屏门的设计，指出浴屏门三边门边完全密封，配合防水胶边和防水铰，以及淋浴区的下沉式设计，可以完全避免漏水情况。他进一步确认，单位厨房、浴室及露台均无渗水问题，供水管、排水管和防水层均无漏水，各处铺砖均无空心，批荡亦无空鼓现象，玻璃质素亦无刮花、气泡或崩裂等问题。

会所连园林近7万平方呎

「朗天峰HAVA」为元朗区罕有的中密度纯住宅项目，地积比率仅3.5倍，两座大楼以双子式呈现。单位户型多元化，合共提供594个住宅单位，涵盖一房至三房，主打一房及两房，实用面积由245至851平方呎，切合不同买家需要。发展商在可持续发展方面亦下功夫，所有单位均设有私人露台或平台及双层中空玻璃幕墙，可以提升自然采光、通风及节能的效果。

项目早前开放会所CLUB HAVA供参观，据介绍，会所连园林面积近7万平方呎，提供超过25项设施，包括宠物乐园、烧烤乐园、约400米缓跑径、池畔宴会厅、24小时健身室、共享休闲区及最长约25米的园林式游泳池等。此外，会所更特设创意共享天地，提供可作KOL网红房的多用途空间。项目受惠于北部都会区及元朗南发展区的未来规划，承接大湾区发展机遇，对于热爱北上深圳吃喝玩乐的人士而言更快速便利。项目周边配套亦十分丰富，包括购物区、餐饮设施及文化场所如元朗剧院、元朗图书馆等，帮助住户尽享社区便利。