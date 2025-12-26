天玺．天2期乘势标售2伙大宅 4房连双套房间隔

新地旗下地王级现楼项目天玺．天2期近月销情持续，长假期前以约1.05亿连同2个车位售出位于第1座Sky Tower 42楼A室，为4房连双套房间隔，呎价43132元，成交价创出新高。发展商打铁趁势，乘势推出同类型单位于今日起以招标方式发售2伙，其中包括1座Sky Tower位于37楼A室，面积与间隔与上述单位相同；另一伙位于同层C室，面积1511方呎，同为4房连双套房间隔。

另一方面，同系西沙SIERRA SEA 2A期项目亦蓄势待发，项目最快下周开价，随即开放新示范单位予公众参观，并有望抢占先机成为明年首个开售的全新盘。该期数项目提供727伙，面积介乎275至835方呎，涵盖1房至3房间隔，当中主打1房及2房单位，占项目单位总数逾7成。