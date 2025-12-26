Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天玺．天2期乘势标售2伙大宅 4房连双套房间隔

新盘速递
更新时间：10:56 2025-12-26 HKT
发布时间：10:56 2025-12-26 HKT

新地旗下地王级现楼项目天玺．天2期近月销情持续，长假期前以约1.05亿连同2个车位售出位于第1座Sky Tower 42楼A室，为4房连双套房间隔，呎价43132元，成交价创出新高。发展商打铁趁势，乘势推出同类型单位于今日起以招标方式发售2伙，其中包括1座Sky Tower位于37楼A室，面积与间隔与上述单位相同；另一伙位于同层C室，面积1511方呎，同为4房连双套房间隔。

相关文章：启德天玺．天「巨无霸」 四房大宅 设私人电梯大堂突显尊贵｜新盘Story

另一方面，同系西沙SIERRA SEA 2A期项目亦蓄势待发，项目最快下周开价，随即开放新示范单位予公众参观，并有望抢占先机成为明年首个开售的全新盘。该期数项目提供727伙，面积介乎275至835方呎，涵盖1房至3房间隔，当中主打1房及2房单位，占项目单位总数逾7成。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
21小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
19小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
23小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
饮食
2025-12-25 11:30 HKT
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
19小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
息影女星公开超豪圣诞派对流程 晒亿元豪宅奢华布置 LV朱古力任食媲美五星级自助餐
息影女星公开超豪圣诞派对流程 晒亿元豪宅奢华布置 LV朱古力任食媲美五星级自助餐
影视圈
15小时前
粤车南下︱允车窗「由黑玻璃遮盖」遭质疑「双标」 专家及议员：法例严重过时 促与时并进
社会
13小时前
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
影视圈
2小时前