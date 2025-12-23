宏安鸭脷洲新盘命名PROTO 涉174伙主打1至2房
更新时间：16:25 2025-12-23 HKT
发布时间：16:25 2025-12-23 HKT
发布时间：16:25 2025-12-23 HKT
宏安旗下鸭脷洲平澜街9号项目，今日命名为PROTO，涉及174伙，主打1房及2房单位，另设特色单位，预计明年1月推出应市。
宏安地产执行董事程德韵指出，PROTO共提供174伙，标准单位涵盖开放式至2房间隔，开放式户设28伙，1房户涉及77伙，2房户则提供55伙，并划分开放式厨房及梗厨2种户型；另提供11伙平台特色单位及3伙复式特色单位，预计关键日期为2027年3月31日。项目预计明年1月初上楼书，料1月内推售。
