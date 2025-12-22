太古深水湾道6号两独立屋22亿沽 每呎造价14.7万

太古地产公布旗下超级豪宅项目深水湾道6号两幢独立屋以22亿元售出，呎价14.7万元，为近年香港豪宅市场最高成交价之一，有关交易预计于2026年第一季完成。

深水湾道6号由两幢独立屋组成，每幢独立屋楼高3层，面积分别约为9,600方呎和5,300方呎。每幢独立屋提供4至5间套房、宽敞的户外空间、私人泳池、精致园林，以及环绕式玻璃幕墙，将港岛南区港湾的辽阔景致尽收眼底。

太古地产住宅业务董事杜伟业表示，深水湾道6号于今年第3季刚推出市场不久，两幢豪华独立屋随即售出。这项目不仅获得本地及国际买家热烈回响，印证市场对这项顶级豪宅的兴趣，更显示香港豪宅市场持续蓬勃，同时买家对于坐落香港最珍贵地段的世界级豪宅项目具有强劲需求。

杜伟业续说，持续推进旗下多个住宅项目，包括上海极受追捧的陆家嘴太古源 源邸第四轮销售、全球首个居舍品牌住宅Upper House Residences Bangkok，以及香港海德园待售单位。