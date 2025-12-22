何文田傲玟月内暂沽11伙 套现近2.47亿 大手客斥逾4200万购2伙
更新时间：15:22 2025-12-22 HKT
发布时间：15:22 2025-12-22 HKT
发布时间：15:22 2025-12-22 HKT
何文田豪宅项目傲玟于月内录得超过300组客人参观，首三周速成11宗成交，涉资近2.47亿元。当中不乏大手客捧场，成交2伙，金额高达4,231.9万元。
本月首三星期的最新成交单位面积介乎848至1388方呎，属2房至3房户间隔，成交价约1,526万至约2,870万元，呎价约17,200元至约22,900元。
当中，成交价最高单位为3座19楼B室，面积1255方呎3房3套单位连1个车位，成交价为2,870万元，呎价约22,868元。
市场消息指，其中2伙由同一本地买家购入，因看好九龙传统豪宅地段的保值能力，故斥资约4,232万元购入2伙，包括伙1,255方呎3房3套户型，以及一伙934方呎2房2套户型，将作自住及长线收租用途。
傲玟开售累售211伙，占全盘401伙近53%，套现超过63亿元。自2023年9月中重新推出市场发售，至今累积成交逾54亿，平均成交呎价逾2.2万元。
最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产 开班当导师重新出发 首开腔谈困境：于谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
2025-12-21 14:22 HKT
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
2025-12-21 14:16 HKT