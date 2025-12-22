Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何文田傲玟月内暂沽11伙 套现近2.47亿 大手客斥逾4200万购2伙

新盘速递
更新时间：15:22 2025-12-22 HKT
发布时间：15:22 2025-12-22 HKT

何文田豪宅项目傲玟于月内录得超过300组客人参观，首三周速成11宗成交，涉资近2.47亿元。当中不乏大手客捧场，成交2伙，金额高达4,231.9万元。

本月首三星期的最新成交单位面积介乎848至1388方呎，属2房至3房户间隔，成交价约1,526万至约2,870万元，呎价约17,200元至约22,900元。

当中，成交价最高单位为3座19楼B室，面积1255方呎3房3套单位连1个车位，成交价为2,870万元，呎价约22,868元。

市场消息指，其中2伙由同一本地买家购入，因看好九龙传统豪宅地段的保值能力，故斥资约4,232万元购入2伙，包括伙1,255方呎3房3套户型，以及一伙934方呎2房2套户型，将作自住及长线收租用途。

傲玟开售累售211伙，占全盘401伙近53%，套现超过63亿元。自2023年9月中重新推出市场发售，至今累积成交逾54亿，平均成交呎价逾2.2万元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
6小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
7小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
3小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
两岸热话
6小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
2025-12-21 14:16 HKT
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
社会
3小时前
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因｜Juicy叮
时事热话
4小时前