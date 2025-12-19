圣诞节前租赁交投气氛旺 天玺．天2房月租3.3万 租金回报约3.2厘

近期租赁交投气氛正面，不少租客赶圣诞节前租楼。中原分行经理施蒂文表示，启德天玺．天5座中层A1室，面积501方呎，采2房间隔，拥开放式厨房，最新以3.3万租出，呎租66元。而业主于2024年10月以约1224.9万一手购入单位，持货逾1年现成功租出，可享租金回报约3.2厘。

珑玺呎租45元

港置分行高级联席董事翁嘉慧透露，大角咀珑玺8座极低层，面积约1225方呎，3房套连储物室及工人套间隔，饱览维港烟花海景，获家庭客议租后以每月5.5万承租，呎租约45元。

港置分行首席联席董事曾家辉指，长沙湾泓景台8座极高层，面积约511方呎，属2房间隔，向东望开扬园景。业主开价2.4万放租约两星期，经议价后减租4000元，以2万获同区用家睇楼两次后决定承租，呎租约39元。

中原分行高级分行经理张少聪说，大埔白石角海日湾最新2期10座高层F室，面积404方呎，1房连储物房间隔，开价约2万放租，议价后以1.9万获外区客承租，呎租约47元。

中原分行经理霍柏雄称，大埔新达广场3座低层C室，面积489方呎，2房间隔，议价后以1.78租出，呎租约36元。霍柏雄指，新租客为外区客，价钱亦属合理，即决定租入单位自住。