Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞节前租赁交投气氛旺 天玺．天2房月租3.3万 租金回报约3.2厘

新盘速递
更新时间：13:35 2025-12-19 HKT
发布时间：13:35 2025-12-19 HKT

近期租赁交投气氛正面，不少租客赶圣诞节前租楼。中原分行经理施蒂文表示，启德天玺．天5座中层A1室，面积501方呎，采2房间隔，拥开放式厨房，最新以3.3万租出，呎租66元。而业主于2024年10月以约1224.9万一手购入单位，持货逾1年现成功租出，可享租金回报约3.2厘。

珑玺呎租45元

港置分行高级联席董事翁嘉慧透露，大角咀珑玺8座极低层，面积约1225方呎，3房套连储物室及工人套间隔，饱览维港烟花海景，获家庭客议租后以每月5.5万承租，呎租约45元。

港置分行首席联席董事曾家辉指，长沙湾泓景台8座极高层，面积约511方呎，属2房间隔，向东望开扬园景。业主开价2.4万放租约两星期，经议价后减租4000元，以2万获同区用家睇楼两次后决定承租，呎租约39元。

中原分行高级分行经理张少聪说，大埔白石角海日湾最新2期10座高层F室，面积404方呎，1房连储物房间隔，开价约2万放租，议价后以1.9万获外区客承租，呎租约47元。

中原分行经理霍柏雄称，大埔新达广场3座低层C室，面积489方呎，2房间隔，议价后以1.78租出，呎租约36元。霍柏雄指，新租客为外区客，价钱亦属合理，即决定租入单位自住。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
5小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
5小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
17小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
19小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
21小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
4小时前
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
投资理财
8小时前