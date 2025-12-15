黄金海湾．珀岸单日连沽4伙 每呎见1.34万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸持续受追捧，昨日连沽4伙两房单位，单日套现2334.8万，呎价最高见13422元。

均为两房单位

项目最新售出的单位，包括1B座19楼及20楼的A室，均为面积450方呎两房单位，成交价分别594万及604万，呎价分别约13200及13422元。

至于另外2伙售出的单位，包括1A座7楼B室，面积417方呎，属2房户型，成交价552.1万，呎价13240元；以及1B座7楼B室，面积531方呎，同属2房间隔，成交价584.7万，呎价11011元。

黄金海湾．珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，合共提供631伙，刚过去周末接连录得6宗成交，合共套现3664.6万。

项目近期以现楼形式展开新一轮销售，本月暂售13伙，成交价介乎528.8万至1330.9万，销售金额合共8581.8万。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。

地理位置方面，该盘位处港深两地核心，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。