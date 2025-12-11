SIERRA SEA 2A期涉727伙 布局图首曝光

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期项目的期数布局图及户型分布今首度曝光，项目提供727伙，标准户面积由约300至810方呎，其中主打1房及2房单位，占整体逾7成。

新地副董事总经理雷霆表示，西沙大型住宅发展项目作为新地历来最大型私人住宅项目，配合大型度假式园林会所，集多项优势，提供住宅单位料能迎合不同种类客源需要。

胡致远表示，该期数由4座大楼组成，提供727个住宅单位。

新地代理总经理胡致远表示，该期数由4座大楼组成，提供727个住宅单位。分别为Coral Avenue 1座、Coral Avenue 2座、Coral Avenue 3座及Coral Avenue 5座，每座座向布局皆经精心策划，一字形横排式布局，让整体单位享有广阔视野，尽览西沙一带山水景观。部份向内园单位前临绿化公园、人工湖及湖畔小屋；高层单位可远眺海景。另一边单位则背靠马鞍山翠绿山峦，部份单位望向企岭下海内湾。

项目单位间隔多元化，主要标准分层户层与层之间的高度最高为3.325米，具空间感。标准分层单位共设有5种户型，涵盖1房至3房，面积由约300至810方呎，当中1房及2房单位占整体逾7成，更备有连花园或天台的特色单位。

值得留意的是2座、3座及5座的A室，属3房1套连工作间间隔，面接约介乎700至810方呎，其中部分单位于走廊预留柜位，提升收纳空间，贴合现代家庭对储物的需要。另外，由于项目邻近香港中文大学、香港中文大学医院及香港科学园等，相信亦会吸引不少学术及科技专才择居。