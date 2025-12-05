柏珑连售4伙单日套现2600万 呎价最高达1.55万

信和牵头，伙拍嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路站项目柏珑，昨日连沽4伙，单日套现逾2600万，呎价最高达1.55万。

柏珑昨连售4伙均位于第3期柏珑III，其中位于2座17楼A3室，面积509方呎，2房连梗厨间隔，以791.53万成交，呎价15551元；同座2楼B1室，面积453方呎，为2房采开放式厨房设计，以633万获承接，呎价13974元。另位于1座2楼B2室，面积500方呎，同属2房，以725.42万售出，呎价14508元；最后位于3座7楼B6室，面积357方呎，为1房间隔，以511.3万沽，呎价14322元。

新世界旗下北角皇都近日交投趋增，昨日添成交，为顶层35楼B7室，面积362方呎，属1房间隔，单位以787.4万售出，呎价21751元。项目本月已连沽8伙，套现超过逾6200万。

新世界同系与远东合作发展的启德柏蔚森II 2座9楼A室，面积448方呎，属2房间隔，昨以808.1万售出，呎价18038元。

KENNEDY 38呎价2.8万

由新地、恒基及会德丰地产合作发展西营盘KENNEDY 38昨售出12楼H室，面积229方呎，属1房间隔，昨日以644.22万售出，呎价28132元。

恒基旗下旺角利奥坊．首隅，昨日售出5楼A室特色户，面积247方呎，附设157方呎平台，以588万售出，呎价23806元。